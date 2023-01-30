Летят на Кипр: Чубайса с женой заметили в израильском аэропорту
Адвокат Добровинский показал фото Чубайса с женой в аэропорту Израиля
Чубайс с женой в израильском аэропорту Бен-Гурион. Обложка © Telegram / "Ваш Александр Добровинский"
Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале известного звёздного адвоката Александра Добровинского.
"Встретил Анатолия Чубайса в аэропорту Бен-Гурион. Летит на Кипр по израильскому паспорту", — подписал он опубликованные снимки.
На одном из фото супружеская пара запечатлена за весьма бюджетной трапезой, а на другом — Чубайс стоит в очереди, по всей видимости, уже на посадку.
В конце марта стало известно, что Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. В СМИ прошла информация, что экс-чиновник покинул Россию: похожего на него человека сфотографировали возле банкомата в Стамбуле, а позже — в аэропорту Тель-Авива. При этом в конце июня стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре в Италии.