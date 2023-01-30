Летят на Кипр: Чубайса с женой заметили в израильском аэропорту

Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале известного звёздного адвоката Александра Добровинского.

"Встретил Анатолия Чубайса в аэропорту Бен-Гурион. Летит на Кипр по израильскому паспорту", — подписал он опубликованные снимки.