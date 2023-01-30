"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 18:20

Летят на Кипр: Чубайса с женой заметили в израильском аэропорту

Адвокат Добровинский показал фото Чубайса с женой в аэропорту Израиля

<p>Чубайс с женой в израильском аэропорту Бен-Гурион. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/alexander_dobrovinsky" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ваш Александр Добровинский"</a></p>

Чубайс с женой в израильском аэропорту Бен-Гурион. Обложка © Telegram / "Ваш Александр Добровинский"

Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале известного звёздного адвоката Александра Добровинского.

"Встретил Анатолия Чубайса в аэропорту Бен-Гурион. Летит на Кипр по израильскому паспорту", — подписал он опубликованные снимки.

На одном из фото супружеская пара запечатлена за весьма бюджетной трапезой, а на другом — Чубайс стоит в очереди, по всей видимости, уже на посадку.

Как Минкульт помогал жене сбежавшего из России Чубайса снимать на госденьги фильм

Как Минкульт помогал жене сбежавшего из России Чубайса снимать на госденьги фильм

В конце марта стало известно, что Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. В СМИ прошла информация, что экс-чиновник покинул Россию: похожего на него человека сфотографировали возле банкомата в Стамбуле, а позже — в аэропорту Тель-Авива. При этом в конце июня стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре в Италии.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров