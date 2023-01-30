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30 января, 17:45

Стоматолог рассказала, кому не стоит есть карамель

Врач Бубнова: Карамель нельзя есть при сахарном диабете и аллергии на вкусовые добавки

При употреблении карамели есть некоторые серьёзные противопоказания. Так, эти сладости нельзя есть при сахарном диабете и аллергии на вкусовые добавки. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алёна Бубнова.

"Абсолютным противопоказанием является аллергия на вкусовые добавки и красители, используемые при изготовлении сладостей. Относительными противопоказаниями являются: неконтролируемые формы сахарного диабета, пониженная скорость секреции слюны и кариес в стадии пятна", — отметила она.

Специалист добавила, что употребление карамели повышает риск развития кариеса, поскольку патогенные бактерии реагируют на углеводы. Главный "отягощающий фактор" таких конфет, по словам эксперта, — прилипание к зубной эмали в области естественных углублений, откуда их труднее всего удалить щёткой. Поэтому важна регулярная гигиена полости рта, особенно после употребления леденцов, подчеркнула Бубнова.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
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