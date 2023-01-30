Никас Сафронов показал улыбающегося Дроздова на больничной койке

Художник Никас Сафронов созвонился с бессменным ведущим программы "В мире животных" Николаем Дроздовым, который сейчас находится в одной из столичных больниц. Судя по разговору, 85-летний Николай Николаевич держится молодцом и нисколько не унывает.

Никас Сафронов созвонился с Николаем Дроздовым, который загремел в больницу с переломом рёбер. Видео © LIFE

"У тебя двое очков, это ещё не рекорд, как говорится. Я рад тебя видеть, что ты там улыбаешься. Спасибо тебе, мой дорогой!" — обратился Сафронов к Дроздову.

Телеведущий показал по видеосвязи больничную палату и в конце разговора продемонстрировал другу широченную улыбку.