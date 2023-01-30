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30 января, 17:00

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому необходимо объявить импичмент

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент, поскольку его действия нарушают конституцию страны. Так считает бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно, все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — заявил он в видео на YouTube-канале.

Соскин также добавил, что граждане Украины не знают реальных цифр о потерях ВСУ. По его словам, Зеленский не предоставляет правдивые сведения о количестве погибших и раненых бойцов.

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Бывший советник Кучмы вспомнил и закон о медиа, который президент Украины принял в конце прошлого года. Теперь власти страны могут штрафовать и закрывать любое СМИ, если им не понравится контент. В стране также запрещено выезжать за границу мужчинам, что ограничивает права и свободы, считает он.

Ранее оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил о том, что с курсом президента Украины Владимира Зеленского согласны далеко не все жители страны. Он предложил этим этим людям объединяться.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Суриков

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