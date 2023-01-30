Музыкант из Тамбова рассказал, что было самым сложным в создании гимна СВО

Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин рассказал журналистам, как создавал песню "Триста тридцать три", которая вмиг стала настоящим народным хитом спецоперации. Как сообщает SHOT, текст и музыка пришли к мужчине буквально "одним файлом".

Музыкант Ванюшкин рассказал историю создания песни "Триста тридцать три". Видео © Telegram / SHOT

"Просто был на улице, зашёл домой, взял гармонь, наиграл и сразу начал петь. Сама трудность была в том, чтобы не ошибиться в "Смерчах", "Искандерах", чтобы, ну, не наплести всякую пургу. И получилось то, что получилось <...> Бойцы реагируют на песню. Свистят, кричат: "Огонь!" Мне кажется, она им нравится", — поделился 49-летний Александр с журналистами.

К слову, Ванюшкин не понаслышке знает о том, что происходит на фронте и что чувствуют солдаты, которые встали на защиту Родины. Бывший подполковник ФСИН сам не раз воевал в горячих точках, служил в отряде спецназа "Вепрь", руководил штурмовым отделением в Ханкале и Грозном. А в настоящее время Александр возит в Донбасс гуманитарную помощь.