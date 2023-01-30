ТАСС: Путин может огласить Послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля
Президент России Владимир Путин может огласить Послание Федеральному собранию в двадцатых числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.
"Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля", — рассказал собеседник агентства.
Другой источник, знакомый с ходом подготовки послания, отметил в беседе с ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числах февраля, высока.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и прямой линии Путина пока нет. Он отметил, что Кремль будет своевременно информировать о сроках.