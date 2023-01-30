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30 января, 16:43

ТАСС: Путин может огласить Послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Президент России Владимир Путин может огласить Послание Федеральному собранию в двадцатых числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля", — рассказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с ходом подготовки послания, отметил в беседе с ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числах февраля, высока.

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Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и прямой линии Путина пока нет. Он отметил, что Кремль будет своевременно информировать о сроках.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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