ТАСС: Путин может огласить Послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Президент России Владимир Путин может огласить Послание Федеральному собранию в двадцатых числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля", — рассказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с ходом подготовки послания, отметил в беседе с ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числах февраля, высока.