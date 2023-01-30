Лукашенко встретили в Зимбабве с танцами, песнями и цветами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Зимбабве. В аэропорту его лично встречал президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Видео © Telegram / "Пул первого"

Как сообщает приближённый к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого", приветствия лидеров были тёплыми. При этом не менее горячий приём с танцами, барабанщиками и цветами устроили Лукашенко и жители столицы.

"Ты думал, я тебя не найду?" — процитировал "Пул первого" первые слова Лукашенко зимбабвийскому коллеге.