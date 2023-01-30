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30 января, 16:19

Лукашенко встретили в Зимбабве с танцами, песнями и цветами

<p>Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1/8097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Обложка © Telegram / "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Зимбабве. В аэропорту его лично встречал президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Видео © Telegram / "Пул первого"

Как сообщает приближённый к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого", приветствия лидеров были тёплыми. При этом не менее горячий приём с танцами, барабанщиками и цветами устроили Лукашенко и жители столицы.

"Ты думал, я тебя не найду?" — процитировал "Пул первого" первые слова Лукашенко зимбабвийскому коллеге.

Лавров рассказал, что обсуждал на встрече с Лукашенко

Лавров рассказал, что обсуждал на встрече с Лукашенко

А ранее Лайф сообщал, что Лукашенко позвал лидера КНР Си Цзиньпина в Белоруссию. Приглашение было включено в письменное поздравление от белорусского лидера по случаю Праздника весны, который отмечают в Китае (Новый год по лунному календарю, который приходится на 22 января).

Наталья Исакова

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