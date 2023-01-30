Лукашенко встретили в Зимбабве с танцами, песнями и цветами
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Обложка © Telegram / "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня прибыл с официальным визитом в Зимбабве. В аэропорту его лично встречал президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Видео © Telegram / "Пул первого"
Как сообщает приближённый к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого", приветствия лидеров были тёплыми. При этом не менее горячий приём с танцами, барабанщиками и цветами устроили Лукашенко и жители столицы.
"Ты думал, я тебя не найду?" — процитировал "Пул первого" первые слова Лукашенко зимбабвийскому коллеге.
А ранее Лайф сообщал, что Лукашенко позвал лидера КНР Си Цзиньпина в Белоруссию. Приглашение было включено в письменное поздравление от белорусского лидера по случаю Праздника весны, который отмечают в Китае (Новый год по лунному календарю, который приходится на 22 января).
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