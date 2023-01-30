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30 января, 16:17

"Сделал чисто машинально": Украинец Малиновский извинился за объятия с Головиным, не выдержав нападок

Украинский полузащитник Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский извинился за дружеские объятия с российским игроком "Монако" Александром Головиным. В соцсетях футболист признался, что столкнулся с хейтом и теперь сомневается в искренности поддержки фанатов.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошёл стороной. Но он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал. Я понимаю, как это важно для вас, но хейт вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки", — написал Малиновский.

Футболист подчеркнул, что во время соревнований в индивидуальных видах спорта даже не вышел бы играть с россиянином, так как поддерживает отстранение граждан РФ от международных турниров.

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Лайф напоминает, что встреча футболистов прошла в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции. Некоторые украинские издания посчитали эти объятия странным поступком.

Обложка ©

Getty Images / Claudio Pasquazi

Никита Осипов

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