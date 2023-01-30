"Сделал чисто машинально": Украинец Малиновский извинился за объятия с Головиным, не выдержав нападок

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошёл стороной. Но он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал. Я понимаю, как это важно для вас, но хейт вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки", — написал Малиновский.