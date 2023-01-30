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30 января, 15:49

Украина требует отстранения теннисистов из РФ и Белоруссии после триумфа Соболенко

Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов после победы Соболенко на Australian Open

Федерация тенниса Украины в выступила с требованием отстранить россиян и белорусов от международных турниров после блистательной победы Арины Соболенко на Australian Open. Соответствующий пост организация опубликовала в Instagram*.

На Украине сочли, что успешные выступления спортсменов из России и Белоруссии якобы подают повод для "самопиара" руководителям обеих стран. В качестве примера организация привела поздравление Александра Лукашенко в адрес Арины Соболенко — мол, таким образом и проявляется "самопиар" политика на спортивных результатах.

"Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств", — сказано в сообщении.

"Арина, за тебя!": Лукашенко поднял тост за триумф Соболенко на Australian Open

"Арина, за тебя!": Лукашенко поднял тост за триумф Соболенко на Australian Open

Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла казахстанку Елену Рыбакину в финале Australian Open, который прошёл в Мельбурне. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JAMES ROSS

Марина Калегина

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