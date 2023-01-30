Украина требует отстранения теннисистов из РФ и Белоруссии после триумфа Соболенко

Федерация тенниса Украины в выступила с требованием отстранить россиян и белорусов от международных турниров после блистательной победы Арины Соболенко на Australian Open. Соответствующий пост организация опубликовала в Instagram*.

На Украине сочли, что успешные выступления спортсменов из России и Белоруссии якобы подают повод для "самопиара" руководителям обеих стран. В качестве примера организация привела поздравление Александра Лукашенко в адрес Арины Соболенко — мол, таким образом и проявляется "самопиар" политика на спортивных результатах.

"Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств", — сказано в сообщении.

Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла казахстанку Елену Рыбакину в финале Australian Open, который прошёл в Мельбурне. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.