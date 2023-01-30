Учёные обнаружили общие черты у людей-подростков и юных шимпанзе

Зоопсихологи из Мичиганского университета в США обнаружили сходство в поведении подростков людей и юных шимпанзе. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

Эксперты наблюдали за сорока приматами от восьми до 15 лет в заповеднике Республики Конго. Обезьяны-подростки, как и люди-подростки, проявляли большую склонность к риску, чем особи в полном расцвете сил. Также у шимпанзе в пубертатном периоде оказался выше уровень тестостерона и кортизола (то же самое характерно и для людей), это заставляет их заводить новые дружеские отношения со сверстниками, а также вызывает усиление агрессии и соперничества за социальный статус.

Кроме того, специалисты провели эксперимент, в рамках которого предлагали шимпанзе съесть один кусочек банана сейчас же или подождать минуту, а затем получить сразу три ломтика. Большинство приматов в итоге ждали трёх угощений, но подростки с большей вероятностью устраивали истерику. В таком же тесте большинство людей-подростков сразу же соглашались на меньший кусок лакомства, предпочитая не выжидать какого-либо периода времени. На основе этих наблюдений психологи пришли к выводу, что усиление импульсивного поведения у людей-подростков носит приобретённый характер и связано с воспитанием и социализацией.