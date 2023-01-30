Два весёлых гуся терроризируют жителей многоэтажки в Челябинске

Жители многоэтажки в Челябинске жалуются на соседа, который устроил дома мини-ферму: питомцы мужчины — два гуся — "развели" в доме крыс и тараканов и изводят жильцов стуками по батареям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Как признался сам владелец пернатых, хозяйство он завёл из-за ностальгии по детству.

Житель Челябинска завёл гусей в квартире, а соседи почему-то против. Видео © Telegram / SHOT

"Я вспомнил деревню, как меня гуси гоняли по дороге. Думаю: "А почему бы мне их не завести?" У меня всего лишь два гуся. Мне больше не надо", — подчеркнул челябинец Антон Машков.

Он поделился, что решил завести таких питомцев во время пандемии. К гусям присоединились два кролика: один декоративный, а другой большой. Но против них соседи ничего не имеют, а вот про птиц интересуются, когда же Машков их зарежет и отправит в духовку. Не нравится им, мол, что гуси в подъезде гадят, хотя хозяин уверяет, что ходит за подопечными с тряпочкой и всё добросовестно убирает.

Одна из соседок, Татьяна, рассказала, что из-за гусей в доме появились тараканы и мыши, а также запах. Местным жителям даже пришлось заклеить вентиляцию. Они вызывали участкового, но Машков никому не открывает.

"Запахи, стуки по батарее. Когда гуси голодные, они стучат. В планах [у Машкова] завести свинью. Возможно, он просто любит сельское хозяйство. Тогда почему он не едет в деревню?" — пожаловалась ещё одна соседка, Светлана.

При этом сам Машков признался, что не перебирается в сельскую местность, потому что у него нет там своего дома. Он так и ответил: подарили бы — уехал. А там уже, естественно, завёл бы корову.