Захарова рассказала, как Запад использовал "свободолюбие" украинцев
Спикер МИД Мария Захарова: Украинское "свободолюбие" оказалось инструментом в руках Запада
Запад использовал декларируемую демократию на Украине для достижения собственных целей. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что конечная цель этих процессов прописана в доктриальных документах НАТО и Евросоюза и речь там не идёт о будущем Украины. Зато в них упоминается Россия и намерение западного блока нанести "стратегическое поражение" нашей стране.
"Вся та как бы демократия, которая строилась на Украине многие годы руками коллективного Запада, оказывается никакой не демократией, никаким не свободолюбием. Она оказывается банальным инструментарием для того, чтобы и дальше, мы цитируем их прямую речь, "нанести нам стратегическое поражение, лишить нас армии и флота", — добавила Захарова.
Ранее представитель МИД заявила, что поставки немецких и американских танков ВСУ не изменят ситуацию в пользу Киева, и напомнила: любое западное вооружение на территории Украины становится законной целью российских военных. Вместе с тем Захарова жёстко осудила США за планы переложить содержание беженцев на простых американцев. Дипломат подчеркнула, что перекладывать финансовые обязательства властей в частные руки — удел несостоявшихся государств, которые не способны обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование.
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Агентство "Москва" / Артур Новосильцев