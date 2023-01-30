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30 января, 15:05

Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорождённому с "зеркальным" сердцем

<p>Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорождённому с "зеркальным" сердцем. Обложка © Пресс-служба Минздрава Московской области</p>

Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорождённому с "зеркальным" сердцем. Обложка © Пресс-служба Минздрава Московской области

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства провели первую операцию по методу Фокера новорождённому ребёнку, у которого выявили атрезию пищевода, при этом вмешательство усложнялось "зеркальным" расположением сердца. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Случай уникален тем, что сердце у малыша располагалось с правой стороны. И концы пищевода невозможно было соединить из-за большого расстояния между ними. Такое сочетание патологий встречается в 1% случаев. Поэтому мы впервые применили метод Фокера, то есть мы решили вырастить пищевод путём его вытяжения. Оперировали малыша в первые сутки жизни", — отметил заведующий хирургией новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.

Как отметили в ведомстве, лечение новорождённого пациента проводилось в два этапа. Сначала концы пищевода были сведены максимально близко, и началось их вытяжение по одному миллиметру в день. После этого врачи сшили пищевод. В итоге операция прошла успешно, а малыш уже самостоятельно питается, его жизни ничего не угрожает.

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Артур Белкин

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