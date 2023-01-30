Для российских чиновников разработали пособие, как общаться с гражданами

Президентская академия (РАНХиГС) разработала специальное пособие для госслужащих по общению с населением. В рекомендациях чиновникам, в частности, предлагается избавляться от канцелярского языка, который увеличивает дистанцию между обычным гражданином и представителем власти.

"Канцелярит — вирус, поддающийся лечению, если оздоравливаться осознанно: понимать, что и в какой ситуации требует замены; ориентироваться на единственную цель — донести мысль ясно для аудитории без опыта контакта со стилем официальных документов; помнить, что канцелярит увеличивает и без того немалую дистанцию между обычным гражданином и органами власти, с которыми он пробует общаться", — говорится в сборнике.

Авторы методички считают, что госслужащим важно не только на доступном языке общаться с населением, но и извиняться за допущенные ошибки, а также при необходимости проявлять эмпатию. Кроме того, рекомендуется разумно подкреплять всю информацию ссылками на нормативно-правовые акты.