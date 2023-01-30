В "Зените" резко отреагировали на вопрос о переходе Малкома в ПСЖ

Генеральный директор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев резко отреагировал на вопрос о переходе бразильца Малкома во французский ПСЖ и его будущем в команде сине-бело-голубых.

"Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами", — подчеркнул Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ранее Лайф писал, что ПСЖ не сможет взять в аренду Малкома. Примечательно, что Медведев общался с президентом французского клуба и заявил, что "Зенит" не будет рассматривать предложения о продаже игрока ниже 40 миллионов евро.