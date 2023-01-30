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30 января, 14:22

Форвард ЦСКА Гайч в ближайшее время подпишет контракт с "Вероной"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время подпишет контракт с итальянской "Вероной", за которую будет выступать на правах аренды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Адольфо прошёл медосмотр. Скоро контракт будет подписан", — заявил спортивный директор итальянского клуба Франческо Маррокку.

Отметим, что Гайч является игроком ЦСКА с 2020 года, проведя за это время в составе красно-синих 30 матчей, в которых он отметился тремя голами.

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ПФК ЦСКА

Артур Белкин

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