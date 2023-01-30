Посетителям спортзала в подконтрольном Киеву Запорожье чуть не вручили повестки

В городе Запорожье, который на данный момент находится под контролем киевских властей, сотрудники военкомата пришли вручать повестки посетителям спортзала. Об этом заявило украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. В соцсетях сотрудники фитнес-клуба опубликовали видео визита и потребовали не пугать таким образом бизнес, у которого и так есть трудности.

Визит сотрудников военкомата в спортзал в Запорожье. Видео © Telegram / Klymenko Time

"Если завтра парни перестанут ходить, остерегаясь повесток, то мы закроемся. <...> К нам пришли пять солдатиков с зарплатой минимум 45 тысяч гривен. <...> Пришли ослабить бизнес, который сейчас и 30 тысяч гривен не зарабатывает! <...> Военкоматы, не трогайте спортзалы!" — написали сотрудники организации.

Позже это сообщение и видео с представителями военкомата были удалены.