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30 января, 14:10

Посетителям спортзала в подконтрольном Киеву Запорожье чуть не вручили повестки

В городе Запорожье, который на данный момент находится под контролем киевских властей, сотрудники военкомата пришли вручать повестки посетителям спортзала. Об этом заявило украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. В соцсетях сотрудники фитнес-клуба опубликовали видео визита и потребовали не пугать таким образом бизнес, у которого и так есть трудности.

Визит сотрудников военкомата в спортзал в Запорожье. Видео © Telegram / Klymenko Time

"Если завтра парни перестанут ходить, остерегаясь повесток, то мы закроемся. <...> К нам пришли пять солдатиков с зарплатой минимум 45 тысяч гривен. <...> Пришли ослабить бизнес, который сейчас и 30 тысяч гривен не зарабатывает! <...> Военкоматы, не трогайте спортзалы!" — написали сотрудники организации.

Позже это сообщение и видео с представителями военкомата были удалены.

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Ранее Лайф писал, что в Ровенской области на западе Украины мужчина с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата. Оказалось, что повестка была адресована брату напавшего.

Обложка ©

Telegram / Klymenko Time

Никита Осипов

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