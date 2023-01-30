Одного из насильников похищенной на МКАД девушки задержали, но в истории всё не так просто

Полиция задержала одного из предполагаемых участников группового изнасилования 22-летней уроженки Нижегородской области, которую похитили на МКАД и изнасиловали в "мерседесе" с молдавскими номерами. В ходе следствия выяснилось, что жертва оказывала сексуальные услуги за деньги и на дороге в тот вечер могла работать, хотя девушка утверждает, что ждала такси, сообщает SHOT.

Так, одним из подозреваемых оказался 36-летний безработный Николай Ч. из деревни Аббакумово (примечательно, что она находится недалеко от места, где насиловали эскортницу). Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера". Личности ещё двоих мужчин пока устанавливаются.