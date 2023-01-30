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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 13:59
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Президент Хорватии заявил, что Россию спровоцировали на проведение СВО

Президент Хорватии Миланович заявил, что Россию с 2014 года провоцировали на украинский конфликт

Россию провоцировали на развязывание конфликта на Украине с 2014 года, а о поставках танков Киеву задумались только сейчас. Такое заявление сделал в понедельник президент Хорватии Зоран Миланович. Таким образом, политик раскритиковал союзников по НАТО и Евросоюзу за нерасторопность.

"С 2014 года мы наблюдаем, как провоцируют Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошёл год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день?" — приводит слова Милановича РИА "Новости".

Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине
Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Ранее хорватский лидер заявил, что Евросоюз втаптывает его страну в грязь, делая из неё "циркового пуделя". Он напомнил о письме, которое Жозеп Боррель в декабре отправил главе МИД Хорватии Гордану Грлич-Радману. Там содержался отказ по чувствительному для Загреба вопросу — участию в миротворческой миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Миланович назвал Борреля "кроликом, которого кто-то достал из шляпы", а главу МИД Грлич-Радмана — "гейшей Лаврова".

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ТАСС / AP / Darko Bandic

Марина Калегина
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