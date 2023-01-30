Президент Хорватии заявил, что Россию спровоцировали на проведение СВО

Россию провоцировали на развязывание конфликта на Украине с 2014 года, а о поставках танков Киеву задумались только сейчас. Такое заявление сделал в понедельник президент Хорватии Зоран Миланович. Таким образом, политик раскритиковал союзников по НАТО и Евросоюзу за нерасторопность.

"С 2014 года мы наблюдаем, как провоцируют Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошёл год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день?" — приводит слова Милановича РИА "Новости".