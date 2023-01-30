Хирург назвал распространённые причины появления камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь встречается у женщин на 50% чаще, чем у мужчин, при этом после 70 лет она диагностируется у каждой третьей пациентки. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказал заведующий хирургическим отделением ФНКЦ ФМБА, врач – хирург-онкохирург Юрий Иванов. По его словам, одной из самых распространённых причин образования камней является неправильный режим питания, из-за которого нарушается холестериновый и жировой обмен и происходят структурные изменения в желчном пузыре.

О появлении данной патологии говорят проблемы со стулом, горечь во рту, отрыжка и тошнота. Когда желчные камни застревают в протоке, человека начинают беспокоить внезапные сильные боли в верхней части живота с правой стороны и может появиться температура. Также среди причин возникновения болезни — беременность, сахарный диабет, ожирение и отягощённая наследственность по данному заболеванию.

Для диагностики проблемы используются разные методы исследований, самым простым считается УЗИ брюшной полости. Однако для выявления камней размером менее пяти миллиметров врачи советуют сделать эндоскопическое ультразвуковое исследование. Для уточнения диагноза может потребоваться компьютерная томография (КТ) или эндоскопическая ретроградная холангиография.

"Без оперативного вмешательства лечение желчнокаменной болезни возможно лишь у некоторых пациентов и только на ранней стадии. Поэтому при первых симптомах заболевания нужно незамедлительно обратиться к врачу-терапевту, который в зависимости от результатов исследований перенаправит пациента к хирургу", — отметил он.

Удаление желчного пузыря из-за желчнокаменной болезни является одной из самых частых хирургических операций, подчеркнул Иванов. Однако, по словам эксперта, пациенту в таком случае не стоит переживать, так как отсутствие этого органа при соблюдении рекомендаций по питанию не влияет на переваривание пищи. Желчный пузырь в основном удаляют лапароскопическим способом — с небольшими и почти незаметными проколами передней брюшной стенки. Данная операция выполняется под общим наркозом и длится на протяжении получаса, а выписываются пациенты уже на вторые-третьи сутки, заключил врач.