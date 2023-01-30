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30 января, 13:35

Россиянам назвали продукты, которые противопоказаны при варикозе

Диетолог Соломатина: При варикозе следует отказаться от солёных и сладких продуктов

Любые продукты, в которых содержатся сахар, соль и трансжиры, следует исключить из рациона при варикозе, поскольку они приводят к тромбообразованию. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Трансжиры — это любые жареные блюда. Жарка на масле достаточно быстро образует трансжиры и сгущает кровь. Это всякие булочки, печенье, чипсы, пирожки, сухарики и прочее, где есть маргарин, где есть какой-то кулинарный жир", — объяснила специалист.

Продукты с высоким содержанием сахара задерживают жидкость в организме, поэтому препятствуют нормальному притоку крови. То же самое касается солёностей и полуфабрикатов, в частности соусов, блинов, любого фастфуда и колбас.

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Светлана Оперук
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