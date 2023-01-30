В Сербии заявили, что не будут поставлять оружие на Украину

Сербия не поставляла и не будет поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Милошем Земаном в понедельник.

"У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать своё оружие. Мы не продаём оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным", — приводит слова Вучича ТАСС.