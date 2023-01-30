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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 13:20
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В Сербии заявили, что не будут поставлять оружие на Украину

Президент Сербии Вучич: Мы не продаём оружие России или Украине, но будем продавать всем остальным

Сербия не поставляла и не будет поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Милошем Земаном в понедельник.

"У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать своё оружие. Мы не продаём оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным", приводит слова Вучича ТАСС.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия вряд ли будет поддерживать антироссийские санкции Запада. Белград уже выдержал более ста дней, напомнил Вучич, и у него нет уверенности, что когда-нибудь страна их введёт. Кроме того, широко обсуждалось заявление сербского лидера о том, что Европа, по сути, находится в состоянии войны, какие бы заявления ни делали политики на континенте.

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Взвешенная позиция Вучича не находит понимания в Брюсселе. На днях глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как остальные страны Евросоюза, то есть с осуждением.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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