В Сербии заявили, что не будут поставлять оружие на Украину
Президент Сербии Вучич: Мы не продаём оружие России или Украине, но будем продавать всем остальным
Сербия не поставляла и не будет поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Милошем Земаном в понедельник.
"У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать своё оружие. Мы не продаём оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным", — приводит слова Вучича ТАСС.
Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия вряд ли будет поддерживать антироссийские санкции Запада. Белград уже выдержал более ста дней, напомнил Вучич, и у него нет уверенности, что когда-нибудь страна их введёт. Кроме того, широко обсуждалось заявление сербского лидера о том, что Европа, по сути, находится в состоянии войны, какие бы заявления ни делали политики на континенте.
Взвешенная позиция Вучича не находит понимания в Брюсселе. На днях глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как остальные страны Евросоюза, то есть с осуждением.