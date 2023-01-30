В Подмосковье медведь Федя не рассчитал габариты и застрял в покрышке во время игры

В Национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области 400-килограммовый медведь Фёдор решил поиграть с автомобильной покрышкой, но веселье прекратилось в тот момент, когда хищник застрял в "игрушке". Вызволять косолапого пришлось отряду "Центроспас" МЧС РФ, который рассказал о спасательной операции и опубликовал видео.

Cпасение медведя Феди, который застрял в покрышке. Видео © Telegram / "Отряд Центроспас"

"Освободиться самостоятельно Федя не мог. <...> Снять покрышку с живого медведя — это целая спецоперация! Для безопасности всех участников процесса Федю временно усыпили, процедура спасения туловища мишки заняла у опытнейших спасателей примерно семь минут", — сказано в сообщении.

В отряде отметили, что Федя мог поблагодарить спасателей за свободу, однако лекарственный препарат "надёжно сделал своё дело". Там добавили, что медведи особенно неуклюжи зимой, когда им надо спать, но отряд "Центроспас" всегда придёт на помощь.