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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 13:09
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Названы "любимые" наркотики украинских военных на передовой

Начальник РХБЗ Кириллов: В украинской армии массово применяют амфетамин и метадон

Украинские военные на передовой используют психостимуляторы и наркотические препараты, такие как амфетамин и метадон. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, также были выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач, хотя украинским законодательством оборот и транспортировка таких веществ караются лишением свободы на срок до 12 лет.

"Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов", — сказал Кириллов.

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К слову, Лайф и ранее рассказывал, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могли отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ. А один из сдавшихся военных ВСУ рассказывал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики. По его словам, после приёма препаратов раненые бойцы переставали бояться и своим ходом покидали огневые позиции либо же продолжали бой. Он отметил, что "обезболивающее" поступало от вышестоящего руководства. Военный уточнил, что сам лекарство не пробовал.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Алексей Берковиц
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