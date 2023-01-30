Названы "любимые" наркотики украинских военных на передовой
Начальник РХБЗ Кириллов: В украинской армии массово применяют амфетамин и метадон
Украинские военные на передовой используют психостимуляторы и наркотические препараты, такие как амфетамин и метадон. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, также были выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач, хотя украинским законодательством оборот и транспортировка таких веществ караются лишением свободы на срок до 12 лет.
"Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов", — сказал Кириллов.
К слову, Лайф и ранее рассказывал, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могли отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ. А один из сдавшихся военных ВСУ рассказывал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики. По его словам, после приёма препаратов раненые бойцы переставали бояться и своим ходом покидали огневые позиции либо же продолжали бой. Он отметил, что "обезболивающее" поступало от вышестоящего руководства. Военный уточнил, что сам лекарство не пробовал.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency