Украинские военные на передовой используют психостимуляторы и наркотические препараты, такие как амфетамин и метадон. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, также были выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач, хотя украинским законодательством оборот и транспортировка таких веществ караются лишением свободы на срок до 12 лет.