Политолог объяснил, почему Эрдоган заявил о несостоятельности Макрона на посту президента

Все заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе и об отсутствии квалификации у французского лидера Эмманюэля Макрона, нужно воспринимать в контексте предстоящих выборов главы республики. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.

"Конечно, он (Эрдоган. — Прим. Лайфа) думает и об экономике, с которой сейчас наблюдаются серьёзные проблемы, и о региональном влиянии. И, соответственно, о взаимоотношениях с НАТО — это видно по треку Финляндия – Швеция, но тем не менее у него основная задача — это выборы, которые пройдут в конце мая. И к этим выборам он, безусловно, готовится, поскольку у него не очень простая с ними ситуация, это уже очевидно", — отметил эксперт.

По мнению политолога, контекст заявления Эрдогана относительно Макрона касается идей французского лидера закрепиться в Африке, что пересекается с зонами влияния главы Турции. Тем самым президент республики всячески показывает, что его коллега не сотрудничает с Анкарой по важным вопросам и совершает ошибку, а значит, не является состоятельным в построении сотрудничества в странах Африки и Ближнего Востока.

"Я думаю, что Макрон отреагирует, но для Эрдогана это не так важно, поскольку основная задача, как уже сказал, — создавать инфоповоды, которые могут влиять на внешнюю и, безусловно, внутреннюю аудиторию. Внутренняя сейчас важнее, он (Эрдоган. — Прим. Лайфа) показывает себя сильным лидером, нападая на других лидеров и говоря о поддержке тех, кого в Турции уважают. А я напомню, что он сказал вот буквально вчера про Владимира Путина", — подытожил политолог.