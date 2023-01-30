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30 января, 13:03

Политолог объяснил, почему Эрдоган заявил о несостоятельности Макрона на посту президента

Политолог Асафов: Эрдоган показывает себя сильным лидером, говоря о Макроне

Все заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе и об отсутствии квалификации у французского лидера Эмманюэля Макрона, нужно воспринимать в контексте предстоящих выборов главы республики. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.

"Конечно, он (Эрдоган. — Прим. Лайфа) думает и об экономике, с которой сейчас наблюдаются серьёзные проблемы, и о региональном влиянии. И, соответственно, о взаимоотношениях с НАТО — это видно по треку Финляндия – Швеция, но тем не менее у него основная задача это выборы, которые пройдут в конце мая. И к этим выборам он, безусловно, готовится, поскольку у него не очень простая с ними ситуация, это уже очевидно", — отметил эксперт.

По мнению политолога, контекст заявления Эрдогана относительно Макрона касается идей французского лидера закрепиться в Африке, что пересекается с зонами влияния главы Турции. Тем самым президент республики всячески показывает, что его коллега не сотрудничает с Анкарой по важным вопросам и совершает ошибку, а значит, не является состоятельным в построении сотрудничества в странах Африки и Ближнего Востока.

"Я думаю, что Макрон отреагирует, но для Эрдогана это не так важно, поскольку основная задача, как уже сказал, создавать инфоповоды, которые могут влиять на внешнюю и, безусловно, внутреннюю аудиторию. Внутренняя сейчас важнее, он (Эрдоган. — Прим. Лайфа) показывает себя сильным лидером, нападая на других лидеров и говоря о поддержке тех, кого в Турции уважают. А я напомню, что он сказал вот буквально вчера про Владимира Путина", — подытожил политолог.

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Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Эмманюэль Макрон не обладает должной квалификацией для того, чтобы быть лидером Франции, а в ходе их совместных переговоров он неоднократно был нечестен с турецким коллегой.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Годуненко

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