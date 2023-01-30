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30 января, 13:01

В Пятигорске добились отмены концерта Инстасамки

В Пятигорске отменили концерт рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой) после того, как её творчество раскритиковал в своём телеграм-канале мэр города Дмитрий Ворошилов. Выступление должно было состояться 15 марта в ДК "София", но афишу исполнительницы удалили с сайта концертной площадки.

"Концерт отменён", — сообщила РИА "Новости" представительница ДК.

Напомним, что мэр Пятигорска обрушился с критикой в адрес молодой исполнительницы после обращения к нему группы "неравнодушных местных жителей". Ворошилов написал, что только "ограниченный человек" мог взять себе псевдоним Инстасамка, и поручил правоохранительным органам проверить предстоящий концерт, если он всё-таки состоится.

Творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции

Творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции

При этом сама Инстасамка незадолго до этого пообещала на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок". Исполнительница подчеркнула, что соскучилась по аудитории и собирается нести для неё только "классную музыку и хорошее настроение", а не пропаганду разврата и наркотиков.

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Telegram / Instasamka БЕАЧ

Марина Калегина

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