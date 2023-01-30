Психолог рассказал, как научить ребёнка не бояться совершать ошибки и чем это полезно

Если ребёнок совершает ошибки, то это говорит о том, что он пробует и пытается обрести себя в той или иной области, что при правильных выводах может привести к формированию активного человека. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал детский психолог и тренер по шахматам Алексей Марюков.

"Правильно рассматривать ошибку просто как побочное следствие того, что человек активен, заинтересован, пытается что-то сделать. Если мы не пытаемся преодолеть ошибку, а пытаемся развить инициативность, активность в человеке, это многое даёт. Мы сосредотачиваемся на возможностях, на том, что можно сделать, а не на ошибке. Не получается у меня спеть. Давай станцуем! Потом, может быть, и споём лучше", — отметил психолог.

По словам Марюкова, ошибается всегда тот, кто что-то делает и пытается достичь определённых результатов. После оплошности всегда важно сделать правильные выводы, чтобы в следующий раз в подобной ситуации человек был умнее. Формирование активного ребёнка заставляет мыслить более гибко и смотреть не на саму погрешность, а на то, как можно её исправить.

"Можно сказать: ты молодец, старался, в следующий раз получится. Попробуй ещё раз. Надо подбодрить человека. Ошибка рассматривается как побочное следствие активности, инициативности. Мы начинаем сосредотачиваться на возможностях, на том, что можно сделать в данной ситуации", — добавил Марюков.

Кроме того, важно создать максимально безопасную атмосферу во всех местах, где бывает ребёнок, будь то школа, дом или же различные секции и кружки. Это подразумевает максимальную поддержку друг друга и серьёзное восприятие предложений, которые на первый взгляд могут показаться бредовыми.