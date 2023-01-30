Политолог развеял надежды ВСУ на фронтовые успехи после поставок западной техники

Западные танки не спасут Украину от полного краха. Так считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Он заявил, что российские войска взяли инициативу на всех направлениях, а ВСУ теряют людей и технику.

По словам эксперта, по всей Украине люди пытаются избежать мобилизации, поскольку не хотят воевать за "хунту Зеленского" и становиться "мясом".

"И все эти мобилизованные идут как мясо, чтобы сохранить хоть как-то кадровые части для обороны Киева или же для возможных наступлений, как они планируют, когда поступит западная тяжёлая техника. А именно танки. Они ожидают танки и думают, что их это спасёт. Нет, конечно, не спасёт. Нам это принесёт определённые издержки, но это уже не спасёт Украину от полного краха. Это очевидно", — сказал Михайлов в беседе с телеканалом "360".

Он также добавил, что у украинских войск осталось гораздо меньше складов с боеприпасами, поскольку их уничтожают ВС РФ.

"Представьте, сколько лет это всё накапливалось. Украина имела вторую армию после развала Советского Союза, у неё были колоссальные запасы оружия", — добавил политолог.