Обиженного строителя подозревают в попытке поджечь дом подмосковного короля эскимо

В Подмосковье руководителю компании "Гастроном" по поставкам мороженого Ивану Рябову подожгли коттедж. Действия злоумышленника сняла камера видеонаблюдения, а у самого пострадавшего уже есть подозреваемый.

Неизвестный поджёг забор коттеджа предпринимателя в Подмосковье. Видео © LIFE

Судя по кадрам с места инцидента, неизвестный мужчина с рюкзаком подошёл к забору, поджёг зажигательную смесь, бросил её под дверь и быстро скрылся.

Как стало известно Лайфу, в этот СНТ можно попасть только по пропускам, однако, предположительно, поджигатель пробрался туда через лес. В результате его действий загорелся не только забор, но и припаркованный рядом автомобиль.

По мнению предпринимателя, поджог мог устроить строитель, который до этого некачественно выполнил работы на его участке. Рябов предполагает, что он мог обидеться на то, что бизнесмен заставил оплатить исправление недочётов. На данный момент подозреваемого ищут правоохранители.