Россия обоснованно прекращает идти навстречу государствам, которые осуществляют враждебную политику по отношению к нашей стране, в частности Японии. Об этом в беседе с Лайфом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя отказ Москвы от консультаций с Токио по промыслу возле Курильских островов.

"Это правильно, и так должно быть всегда <...> Промысел в российской экономической зоне в районе Курил должен осуществляться исключительно гражданами РФ и доброжелательными, экономически выгодными партнёрами России <...> Категорически неприемлемо помогать тем, кто нам не только не помогает, но открыто выступает против нашей страны, поддерживая незаконные антироссийские санкции. Эта политическая игра в одни ворота должна как можно скорее закончиться и не повториться никогда", — подчеркнула сенатор.

Ковитиди убеждена, что Япония сегодня "играет" исключительно по написанным для неё американцами правилам, именно этим и обусловлена антироссийская риторика Токио. Даже конституция нынешней Страны восходящего солнца была написана в Белом доме. Удивительно, как указала наша собеседница, что японцы быстро забыли о сотнях тысяч смертей от ядерных атак США на Хиросиму и Нагасаки. Сегодня для них Штаты — это "добрый партнёр", который в обмен на безопасность разместил на территории государства крупные военные базы. Таким образом, Вашингтон использует Японию для проецирования силы в Восточной Азии.

"Очевидно, после достаточно странного компромисса, который обеспечивает Японии самостоятельность по цене меньшей международной независимости, отказ России, преследующей исключительно собственные национальные интересы, должен восприниматься Токио с пониманием и уважением", — резюмировала Ковитиди.