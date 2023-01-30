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30 января, 12:52

В Совфеде поддержали закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников

Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без каких-либо персональных данных. Норма должна вступить в силу уже в марте текущего года, пишет РИА "Новости".

Согласно документу, в отчётной информации о доходах будут публиковаться лишь обобщённые статистические данные. По словам члена конституционного комитета Совфеда Александра Башкина, парламентарии также будут направлять декларации в компетентные органы, но документы не будут публиковаться в Сети. Данная мера, по его словам, носит временный характер и необходима для того, чтобы личные данные политиков "не попали к врагу".

Госдума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников с 1 марта

Госдума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников с 1 марта

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО".


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Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Наталья Исакова

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