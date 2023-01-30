В программу госгарантий включили ещё один важный препарат для онкобольных

Минздрав включил в программу госгарантий препарат "Онкаспар", который прописывают пациентам с лимфобластным лейкозом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с данным тяжёлым диагнозом необходимым лечением в рамках программы ОМС.

"Онкаспар" производится во Франции, и он показан тем пациентам, у которых выявляется непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза. "Онкаспар" стал первым препаратом, зарегистрированным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по децентрализованной процедуре. Прошлой осенью Минздрав разрешил ввозить этот препарат в Россию даже в "родной" упаковке, то есть с надписями на иностранном языке, а также рекомендовал включить его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.