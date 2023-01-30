В программу госгарантий включили ещё один важный препарат для онкобольных
Минздрав включил в программу госгарантий препарат для больных лимфобластным лейкозом "Онкаспар"
Минздрав включил в программу госгарантий препарат "Онкаспар", который прописывают пациентам с лимфобластным лейкозом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с данным тяжёлым диагнозом необходимым лечением в рамках программы ОМС.
"Лекарственный препарат "Онкаспар" включён в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам", — говорится в сообщении Минздрава.
"Онкаспар" производится во Франции, и он показан тем пациентам, у которых выявляется непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза. "Онкаспар" стал первым препаратом, зарегистрированным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по децентрализованной процедуре. Прошлой осенью Минздрав разрешил ввозить этот препарат в Россию даже в "родной" упаковке, то есть с надписями на иностранном языке, а также рекомендовал включить его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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ТАСС / Станислав Красильников