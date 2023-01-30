"Дурку валяют": Экс-депутат Рады отреагировал на просьбу Мельника поставить ВСУ подлодку
Политик Олейник назвал Мельника психбольным из-за просьбы о субмарине для победы Киева
Заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который захотел получить от ФРГ подлодку для борьбы с российским флотом, характерно для человека, находящегося в психиатрической больнице. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил украинский политик Владимир Олейник.
"Такие заявления характерны для психиатрического учреждения. Когда, знаете, говорят, что чем невероятнее ложь, тем больше в неё поверят", — сказал он.
Политик напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что поставка 20–50 танков Киеву проблему не решает, однако такая помощь Запада поднимает настроение в обществе. Как отметил Олейник, сначала европейские страны отказывались поставлять Незалежной танки, а теперь уже обсуждают передачу самолётов.
"Украинские власти подыгрывают и поддерживают этот бред, будучи сами больными. Как говорят в народе, дурку валяют", — добавил политик.
При этом, продолжил он, Киев убеждает население о необходимости проведения мобилизации, ведь западные страны поддерживают украинцев. Олейник также назвал глупостью надежду Украины, что наличие подлодок повлияет на ход СВО.
Напомним, накануне Мельник потребовал от ФРГ субмарину, чтобы "победить" флот России. В ответ подписчики посоветовали ему вместо выпрашивания начинать что-то покупать самостоятельно.
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