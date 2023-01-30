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30 января, 12:58

"Дурку валяют": Экс-депутат Рады отреагировал на просьбу Мельника поставить ВСУ подлодку

Политик Олейник назвал Мельника психбольным из-за просьбы о субмарине для победы Киева

Заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который захотел получить от ФРГ подлодку для борьбы с российским флотом, характерно для человека, находящегося в психиатрической больнице. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил украинский политик Владимир Олейник.

"Такие заявления характерны для психиатрического учреждения. Когда, знаете, говорят, что чем невероятнее ложь, тем больше в неё поверят", — сказал он.

Политик напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что поставка 20–50 танков Киеву проблему не решает, однако такая помощь Запада поднимает настроение в обществе. Как отметил Олейник, сначала европейские страны отказывались поставлять Незалежной танки, а теперь уже обсуждают передачу самолётов.

"Украинские власти подыгрывают и поддерживают этот бред, будучи сами больными. Как говорят в народе, дурку валяют", — добавил политик.

При этом, продолжил он, Киев убеждает население о необходимости проведения мобилизации, ведь западные страны поддерживают украинцев. Олейник также назвал глупостью надежду Украины, что наличие подлодок повлияет на ход СВО.

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Напомним, накануне Мельник потребовал от ФРГ субмарину, чтобы "победить" флот России. В ответ подписчики посоветовали ему вместо выпрашивания начинать что-то покупать самостоятельно.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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