Президент Хорватии сравнил свою страну с "цирковым пуделем"

Евросоюз втаптывает Хорватию в грязь и делает из страны "циркового пуделя". Об этом заявил хорватский лидер Зоран Миланович в беседе с журналистами.

"Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель, глава дипломатии ЕС, до него в определённой мере участвовала Могерини, экс-глава европейской дипломатии, и определённые хорватские СМИ", — подчеркнул Миланович.

По его словам, все они "прямо работают против хорватских интересов". Президент напомнил о письме, которое Жозеп Боррель в декабре отправил главе МИД Хорватии Гордану Грлич-Радману. Там содержался отказ по чувствительному для Загреба вопросу — участию в миротворческой миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Миланович назвал Борреля "кроликом, которого кто-то достал из шляпы", а главу Грлич-Радмана — "гейшей Лаврова".