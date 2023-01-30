Президент Хорватии сравнил свою страну с "цирковым пуделем"

Евросоюз втаптывает Хорватию в грязь и делает из страны "циркового пуделя". Об этом заявил заявил хорватский лидер Зоран Миланович в беседе с журналистами.

"Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель (глава дипломатии ЕС), до него в определённой мере участвовала Могерини (экс-глава европейской дипломатии) и определённые хорватские СМИ", — подчеркнул Миланович.