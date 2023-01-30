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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 15:53

Президент Хорватии сравнил свою страну с "цирковым пуделем"

Евросоюз втаптывает Хорватию в грязь и делает из страны "циркового пуделя". Об этом заявил хорватский лидер Зоран Миланович в беседе с журналистами.

"Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель, глава дипломатии ЕС, до него в определённой мере участвовала Могерини, экс-глава европейской дипломатии, и определённые хорватские СМИ", подчеркнул Миланович.

По его словам, все они "прямо работают против хорватских интересов". Президент напомнил о письме, которое Жозеп Боррель в декабре отправил главе МИД Хорватии Гордану Грлич-Радману. Там содержался отказ по чувствительному для Загреба вопросу — участию в миротворческой миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Миланович назвал Борреля "кроликом, которого кто-то достал из шляпы", а главу Грлич-Радмана — "гейшей Лаврова".

Захарова задумалась о семантике хорватского языка после заявлений Милановича
Захарова задумалась о семантике хорватского языка после заявлений Милановича

А ранее Зоран Миланович неловко открестился от одобрения главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что был холоден в единственном разговоре с российским министром. Одобрение Лаврова относилось к словам Милановича о том, что НАТО ведёт прокси-войну с РФ. После этого заявления политические оппоненты хорватского президента уличили его в поддержке "пророссийской позиции".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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