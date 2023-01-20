Захарова задумалась о семантике хорватского языка после заявлений Милановича

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задумалась о семантике хорватского языка после того, как лидер Хорватии Зоран Миланович стал оправдываться из-за похвалы от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Так, президент заявил, что на встрече он "был холоден".

"Интересно, а в хорватском есть разница между "холоден" и "отморожен"?" — задалась вопросом дипломат.