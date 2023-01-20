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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 20:14

Захарова задумалась о семантике хорватского языка после заявлений Милановича

Захарова ответила главе Хорватии, который стал оправдываться после похвалы от Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задумалась о семантике хорватского языка после того, как лидер Хорватии Зоран Миланович стал оправдываться из-за похвалы от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Так, президент заявил, что на встрече он "был холоден".

"Интересно, а в хорватском есть разница между "холоден" и "отморожен"?" — задалась вопросом дипломат.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине. По словам Милановича, он не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы.

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Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service, © Getty Images / Ales Beno

Варвара Романова
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