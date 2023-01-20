Захарова задумалась о семантике хорватского языка после заявлений Милановича
Захарова ответила главе Хорватии, который стал оправдываться после похвалы от Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задумалась о семантике хорватского языка после того, как лидер Хорватии Зоран Миланович стал оправдываться из-за похвалы от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Так, президент заявил, что на встрече он "был холоден".
"Интересно, а в хорватском есть разница между "холоден" и "отморожен"?" — задалась вопросом дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине. По словам Милановича, он не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы.
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