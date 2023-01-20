Раненная в Соледаре журналистка Readovka рассказала, как её вытаскивали бойцы ЧВК "Вагнер"

Военкор Readovka Анастасия Елсукова рассказала подробности о ранении в Соледаре. По словам девушки, бойцы ЧВК "Вагнер" сделали невозможное и помогли ей сохранить ногу. Об этом издание сообщило в телеграм-канале.

Военкор Анастасия Елсукова рассказала о своём ранении в Соледаре. Видео © Telegram / Readovka

Военкор заявила, что она попала под обстрел на станции Соль, ей пробило колено осколком. Первую помощь раненой оказали бойцы ЧВК "Вагнер", они сделали ей операцию в полевых условиях, а затем доставили в больницу.

"Ещё раз хочу поблагодарить бойцов ЧВК "Вагнер", которые эвакуировали меня из кромешного ада и оказали первую помощь непосредственно "с пылу с жару" и вот прямо-таки на фронте. Они сделали, по сути, невозможное и помогли сохранить мне ногу", — рассказала Елсукова.