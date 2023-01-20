Раненная в Соледаре журналистка Readovka рассказала, как её вытаскивали бойцы ЧВК "Вагнер"
Раненному в Соледаре военкору Readovka сделали операцию в полевых условиях
Военкор Readovka Анастасия Елсукова рассказала подробности о ранении в Соледаре. По словам девушки, бойцы ЧВК "Вагнер" сделали невозможное и помогли ей сохранить ногу. Об этом издание сообщило в телеграм-канале.
Военкор Анастасия Елсукова рассказала о своём ранении в Соледаре. Видео © Telegram / Readovka
Военкор заявила, что она попала под обстрел на станции Соль, ей пробило колено осколком. Первую помощь раненой оказали бойцы ЧВК "Вагнер", они сделали ей операцию в полевых условиях, а затем доставили в больницу.
"Ещё раз хочу поблагодарить бойцов ЧВК "Вагнер", которые эвакуировали меня из кромешного ада и оказали первую помощь непосредственно "с пылу с жару" и вот прямо-таки на фронте. Они сделали, по сути, невозможное и помогли сохранить мне ногу", — рассказала Елсукова.
Заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха сообщил, что состояние раненой стабильное. Он выразил уверенность, что с ногой у девушки всё будет в порядке. Вероятно, корреспондентку в ближайшее время транспортируют в Москву.
Ранее Лайф писал о том, что военкор Readovka Анастасия Елсукова была ранена в Соледаре, у неё раздроблено колено. Позже основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что жизни раненой ничего не угрожает.
Telegram / Readovka