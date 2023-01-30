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30 января, 13:09

Минобороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ США на Украине

Министерство обороны РФ благодаря активным действиям сумело остановить реализацию военно-биологических программ США, которые осуществлялись на территории Украины. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", — подчеркнул он.

Политолог развеял надежды ВСУ на фронтовые успехи после поставок западной техники

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Артур Белкин

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