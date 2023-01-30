Минобороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ США на Украине
Министерство обороны РФ благодаря активным действиям сумело остановить реализацию военно-биологических программ США, которые осуществлялись на территории Украины. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", — подчеркнул он.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV