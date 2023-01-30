У российской "дочки" Apple сменился гендиректор
Гендиректором российской "дочки" Apple стал Котилевский
Гендиректором российской дочерней компании Apple "Эппл рус" с 27 января текущего года стал Александр Котилевский. Ранее этот пост с конца 2017 года занимал Виталий Морозько. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые ссылается РИА "Новости".
При этом официальной информации о новом гендиректоре российской "дочки" Apple пока нет. На сайте Роскомнадзора отмечается, что в 2019 году Котилевского назначили ответственным за процедуру обработки персональных данных клиентов компании на территории России.
Ранее Лайф сообщал, что смартфоны от компаний Apple и Samsung по итогам 2022 года уступили лидерство в доле продаж устройств на российском рынке, пропустив вперёд представителей китайских брендов.
Unsplash