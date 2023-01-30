У российской "дочки" Apple сменился гендиректор

Гендиректором российской дочерней компании Apple "Эппл рус" с 27 января текущего года стал Александр Котилевский. Ранее этот пост с конца 2017 года занимал Виталий Морозько. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые ссылается РИА "Новости".

При этом официальной информации о новом гендиректоре российской "дочки" Apple пока нет. На сайте Роскомнадзора отмечается, что в 2019 году Котилевского назначили ответственным за процедуру обработки персональных данных клиентов компании на территории России.