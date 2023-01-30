Начиная с 2019 года, специалисты США проводили на Украине эксперименты, связанные с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал он.

Причём основными участниками этих опытов выступают "пациенты с высокой степенью риска заражения", то есть осуждённые и наркоманы. Кроме того, целевой группой стали и представители ВС Украины. По словам Кириллова, американские исследования за пределами нацтерритории являются наиболее спорными с точки зрения международного законодательства.