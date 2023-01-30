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30 января, 13:19

Минобороны РФ: США с 2019 года проводили на Украине эксперименты, связанные с ВИЧ

Начиная с 2019 года, специалисты США проводили на Украине эксперименты, связанные с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал он.

Причём основными участниками этих опытов выступают "пациенты с высокой степенью риска заражения", то есть осуждённые и наркоманы. Кроме того, целевой группой стали и представители ВС Украины. По словам Кириллова, американские исследования за пределами нацтерритории являются наиболее спорными с точки зрения международного законодательства.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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