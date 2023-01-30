МО РФ: Пандемия ковида развивалась по сценарию учений США "Ивент-201"

Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений "Ивент-201" (Event 201), из-за чего встаёт вопрос о причастности США к распространению болезни. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов военно-биологической деятельности Штатов.

"Развитие пандемии CoViD-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", — сказал он.

Кириллов указал, что в Нью-Йорке Университет Джонса Хопкинса в 2019 году провёл учения "Ивент-201", в рамках которых отрабатывались действия при эпидемии нового вируса, которым человек, по легенде, заразился от летучих мышей через свиней. Эти учения поддержал Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

По мнению представителя Минобороны РФ, также вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса. Он предполагает, что в США заранее разработали препарат, но из-за особенностей вируса не смогли быстро вывести его на рынок.