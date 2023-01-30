Психолог назвала четыре причины перехода россиян на наличные деньги

Россияне стали более активно использовать наличные деньги, так как испытывают потребность в спокойствии, контроле будущего и положительных эмоциях. Кроме того, таким образом жители страны пытаются соответствовать тренду. Об этом Лайфу рассказала психолог Галина Руснак.

"Бумажные деньги в кармане сегодня позволяют меньше тревожиться за своё будущее. Что бы ни происходило в мире, купюры вселяют надежду, что все необходимые потребности будут удовлетворены. Разве банковская карта может дать такую же уверенность в 2023 году? Сомневаюсь. Тем более что финансовые аналитики и блогеры из каждого утюга кричат страшилки о денежной реформе, блокировке банковских счетов и тому подобном, потому что страх потери сбережений — это сильнейшая эмоция", — отметила психолог.

Кроме того, переход на наличные позволяет взять под контроль будущее, когда человек теряет доверие к третьим лицам. Россияне стараются исключить "любые институты, технологии, людей и даже частично обстоятельства", которые могут повлиять на благосостояние. Руснак также заметила, что использование привычных бумажных купюр стало трендом, ведь виртуальная реальность постепенно выходит из моды, так как уверенности в том, что инвестиции и "цифры на мониторе" будут приносить деньги, попросту нет. Ещё одной причиной активного использования наличных средств является необходимость в получении положительных эмоций.

"Ещё полтора года назад все стремились к накопительству и инвестициям, от крупной суммы в личном кабинете многие испытывали удовлетворение. Чем больше денег, тем красочнее представлялось будущее. Сегодня же нет такой уверенности, что сбережения удастся сохранить в полном объёме, а тем более приумножить. Теперь набирает популярность полностью противоположный подход к финансовому вопросу: жизнь одна, нужно успеть получить удовольствие прямо сейчас", — подытожила психолог.

Напомним, что, по информации Центробанка РФ, за год в России резко вырос объём используемых наличных средств. Показатель увеличился на 2,3 триллиона рублей.