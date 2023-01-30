Психолог рассказала, как загадать желание в день рождения, чтобы оно точно сбылось
Психолог Наумова: Чтобы желание сбылось, имениннику важно визуализировать его
Не только дети, но и большинство взрослых в день рождения загадывают желание, задувая свечи на праздничном торте.
Психолог Наталья Наумова в интервью изданию РИА "ФедералПресс" рассказала, как сделать так, чтобы мечта непременно стала явью.
По словам специалиста, во время задувания свечей именинник должен в мельчайших подробностях представить в голове то, о чём он мечтает. Именно с помощью визуализации человек сможет ощутить, как он себя будет чувствовать при исполнении желания. При этом не стоит забывать и о составлении поэтапного плана действий для достижения заветной цели.
"Когда мы загадываем желание на день рождения, то оно работает следующим образом: важно визуализировать, представить себе, что мы хотим получить, как мы себя будем чувствовать, когда мы это получим", — пояснила психолог.
Ранее россияне назвали худшие подарки на день рождения. Так, чаще всего в качестве самого бесполезного презента респонденты называли "безвкусные пылесборники", речь идёт о вазах, статуэтках и шкатулках.
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