Психолог предупредила о смертельно опасных последствиях обиды
Психолог предупредила о риске возникновения онкологии из-за обиды
Обида может вызвать не только плохое настроение, но и физические заболевания, например простуду и даже онкологию. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова. Она отметила, что в такой ситуации у человека возникает множество негативных мыслей, которые вызывают злость и тревогу. На этом концентрируются все мысли, может проснуться желание отомстить.
"Обиды разрушают жизнь человека, ухудшается его состояние и отношения с людьми", — сказала психолог в беседе с РИА "Федералпресс".
Специалист добавила, что из-за обиды может возникнуть простуда, страдает щитовидная железа и сердечно-сосудистая система. Если неприятное чувство затягивается, то это становится причиной постоянного стресса. Он может привести к онкологическому заболеванию, считает Наумова.
Она рекомендовала анализировать своё состояние и искать, на какой части тела отражаются негативные эмоции. Эксперт посоветовала мысленно уменьшить переживание, постараться успокоиться и не копить обиду. Если её нанёс близкий человек, то с ним стоит поговорить, а если малознакомый — мысленно простить его.
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