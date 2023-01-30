Психолог предупредила о смертельно опасных последствиях обиды

Обида может вызвать не только плохое настроение, но и физические заболевания, например простуду и даже онкологию. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова. Она отметила, что в такой ситуации у человека возникает множество негативных мыслей, которые вызывают злость и тревогу. На этом концентрируются все мысли, может проснуться желание отомстить.

"Обиды разрушают жизнь человека, ухудшается его состояние и отношения с людьми", — сказала психолог в беседе с РИА "Федералпресс".

Специалист добавила, что из-за обиды может возникнуть простуда, страдает щитовидная железа и сердечно-сосудистая система. Если неприятное чувство затягивается, то это становится причиной постоянного стресса. Он может привести к онкологическому заболеванию, считает Наумова.

Она рекомендовала анализировать своё состояние и искать, на какой части тела отражаются негативные эмоции. Эксперт посоветовала мысленно уменьшить переживание, постараться успокоиться и не копить обиду. Если её нанёс близкий человек, то с ним стоит поговорить, а если малознакомый — мысленно простить его.