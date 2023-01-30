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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 13:54
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Губернатор Забайкалья Осипов назначил выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны. Документ опубликован на сайте газеты "Забайкальский рабочий".

Так, за захват танка Leopard будет выплачиваться 3 миллиона рублей, за уничтожение — 1 миллион рублей. Кроме того, в первом случае всем участникам такой операции выплатят по 500 тысяч рублей, а в случае уничтожения — по 150 тысяч рублей. Что касается танка Abrams, то за захват такой модели предусматриваются выплаты 1,5 миллиона рублей и 300 тысяч рублей каждому, кто принимал в этом участие. Уничтожение машины будет стоить 500 тысяч рублей, каждому бойцу, который помог в этом, — 100 тысяч рублей. Право на единовременную выплату будут иметь от пяти до 10 человек в зависимости от того, захвачен или уничтожен танк.

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Артур Белкин
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