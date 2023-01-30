Терапевт назвала основные причины смерти при вирусе гриппа

Смерть во время гриппа может наступить из-за осложнений при неправильном лечении, например от тяжёлой дыхательной недостаточности. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт "Инвитро-Урал" Марина Константинова.

"Любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу может привести к летальному исходу. Основные причины: тяжёлая дыхательная недостаточность при респираторном дистресс-синдроме, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции, обострение тяжёлых хронических заболеваний", — отметила Константинова.

По словам специалиста, через две-три недели после перенесённого гриппа у человека может случиться инфаркт из-за несоблюдения постельного режима. Она отметила, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови, что приводит к воспалению стенки сосудов, а если инфекции бывают часто — к сердечно-сосудистым заболеваниям. Тогда в организме наблюдается изменение свёртываемости крови, что может быть чревато инсультом и инфарктом.