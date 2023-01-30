Лучше вооружиться биноклем: Россиянам рассказали, где искать пролетающую мимо Земли зелёную комету

В ночь с 1 на 2 февраля комета C/2022 E3 пролетит мимо Земли по небосклону у созвездия Большой Медведицы. Чтобы её увидеть, лучше воспользоваться хотя бы биноклем, сообщил в беседе с "Газетой.ru" астроном Сергей Жуйко из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ.

Когда комета C/2022 E3 приблизится к Земле, то минимальна дальность составит 0,28 астрономические единицы, 42 миллиона километров, или 110 расстояний от нашей планеты до Луны. Комету можно будет увидеть невооружённым глазом, но на пределе человеческих возможностей, подчеркнул эксперт.

"Лучше воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем, в противном случае вы не увидите красивого зрелища", — добавил он.

По словам Жуйко, не всегда кометы обладают большим и красочным видимым хвостом. Обычно их показывают редкие небесные тела, например Хейла – Боппа (C/1995 O1), которая прошла в 1997 году мимо Земли. Без бинокля или телескопа удастся увидеть только небольшую светящуюся точку без хвоста, медленно продвигающуюся по небу.

"Комета пролетает в очень приметном месте, прямо поверх этого "ковша". Поэтому те люди, которые помнят, как Большая Медведица выглядит обычно, увидят в нём лишнюю звезду — это и будет C/2022 E3", — объяснил Жуйко.