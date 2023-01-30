Девушка пыталась ввезти в РФ полкило кокаина в желудке, но попалась на таможне
Во Внуково задержали девушку с 90 пакетиками кокаина в желудке
Федеральная таможенная служба изъяла наркотики у россиянки. Фото © ФТС России
В московском аэропорту Внуково задержали 23-летнюю пассажирку, в желудке которой обнаружили 90 пакетиков с кокаином. Всего у девушки было 500 граммов наркотика, сообщили в Федеральной таможенной службе.
Задержание наркокурьеров в Москве. Видео © VK / ФТС России
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в аэропорту Внуково таможенники задержали женщину-наркокурьера, доставившую партию кокаина весом около 500 граммов из Стамбула в Москву", — говорится в сообщении.
Также задержан подельник девушки, который должен был распространять кокаин в Московской области. У него нашли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази. Всего оперативники изъяли у наркокурьеров порядка 1,5 килограмма наркотиков.
Россиянка проглотила наркотики, чтобы перевезти их в РФ. Фото © ФТС России
Сейчас девушка и мужчина задержаны. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по уголовной статье о контрабанде наркотических средств.
Ранее Лайф сообщал о том, что в московском аэропорту Шереметьево водитель телетрапа врезался в самолёт, когда начал отъезжать с пассажирами. Предположительно, он был в наркотическом опьянении.