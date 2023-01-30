Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+ и развитие сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Лидеры обсудили сотрудничество двух стран и взаимодействие в рамках ОПЕК+.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", — говорится в заявлении Кремля.
А ранее, 16 января, Путин провёл разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры затронули целый комплекс тем, в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными.