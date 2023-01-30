Вплоть до слепоты: Названы серьёзные последствия ковида для глаз

Коронавирус оказывает негативное влияние не только на органы дыхания, но и на органы зрения. Так, инфекция чаще всего вызывает конъюнктивит, рассказала офтальмолог Марина Зимина. К признакам данного заболевания, как напомнила медик, относятся покраснение глаза, ощущение инородного тела, слезотечение, отёк конъюнктивы, а также выделения из глаза. При этом конъюнктивит — далеко не самое страшное, что может случиться с человеком после ковида.

"Восприимчивые рецепторы к белку вируса были найдены также в других отделах глаза помимо глазной поверхности, поэтому вирус также может вызвать увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза). В отличие от конъюнктивита, у увеита более серьёзные проявления со стороны глаза, включающие снижение зрения, появление воспалительных клеток внутри глаза, образование спаек между хрусталиком и радужкой", — пояснила Зимина в интервью сайту kp.ru.

По словам медика, в 25% наблюдений увеит приводит к слепоте и другим серьёзным глазным заболеваниям. Вместе с тем коронавирус нарушает свёртываемость крови, что провоцирует гиперкоагуляцию. Так, кровь может скапливаться в сосудах, питающих зрительный нерв, из-за чего вероятно значительное ухудшение зрения.

Кроме того, ковид обостряет хронические заболевания глаз и провоцирует их сухость. При этом неправильное ношение маски, когда она не прилегает к поверхности носа, также может спровоцировать синдром сухого глаза, резюмировала офтальмолог.