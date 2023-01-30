Туалетная бумага стала дефицитной в Узбекистане из-за холодов

С прилавков крупных магазинов в Ташкенте пропала местная туалетная бумага, это произошло из-за отключения производителей от газа в прошедшие холода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя одного из местных предприятий, выпускающих бумажную гигиеническую продукцию. Такая практика в стране введена с ноября 2020 года в условиях дефицита голубого топлива, производителям предлагают переходить на альтернативные способы отопления.

Тогда же приостановили работу и другие предприятия. По словам источника, заводы не знают, когда газ снова подключат. Есть предположение, что это произойдёт в феврале. По словам представителя популярного в Узбекистане производителя туалетной бумаги Elma, их фабрику отключили от газа в начале 2023 года, при этом запасы продукции закончились в магазинах, которые не очень активно сотрудничают с местными предприятиями. Представитель также рассказал, что в 2023-м Elma собирается модернизировать производство на работу с альтернативными видами топлива, чтобы в следующую зиму не было таких же проблем.